DEFESA CIVIL EMITE ALERTA DE CHUVAS PARA AS PRÓXIMAS 48 HORAS EM ARACAJU









21/04/21 - 06:41:01

A Prefeitura de Aracaju está com suas equipes em alerta para a possibilidade de chuvas intensas, na capital, nas próximas 48h. Para manter a população informada sobre o fenômeno meteorológico, a Defesa Civil, que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), encaminhou aviso SMS para mais 50 mil números cadastrados, de maneira que, especialmente, as pessoas que residem em áreas de risco possam redobrar a atenção.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, indicou que os órgãos da gestão municipal estão preparados para atuar, diante das demandas que possam ocorrer. “Acionamos o Comitê de Gerenciamento de Crise, para que possamos, de maneira integrada, monitorar os impactos que a chuva possa causar e atuar de maneira célere diante das necessidades que surgirem, de maneira a prevenir riscos e minimizar transtorno para a população”, ressaltou.

As medidas foram adotadas a partir de Boletim encaminhado, nesta terça-feira, 20, pelo Centro de Meteorologia de Sergipe, com indicação de monitoramento feito, também, considerando aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os dados reforçam a probabilidade de chuvas em volume considerável e que será observada com atenção redobrada pelas equipes da gestão municipal.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado reforça os canais de comunicação com o órgão. “Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada através do número 199, que funciona 24h. Estaremos prontos para atender os chamados da população que possa identificar possíveis situações de risco ocasionados pelas chuvas”, salientou.

Para realizar cadastro no serviço de Alerta por SMS 40199, e receber informações oficias do órgão, é preciso enviar um SMS para o número 40199 e inserir no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber as informações. O serviço é gratuito.