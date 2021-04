Divulgado edital para Processo Seletivo de Estágio no MPF/SE









21/04/21 - 08:21:51

O Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE) divulgou nesta terça-feira, 20, o edital do Processo Seletivo de Estágio 2021. Estudantes dos cursos de Administração, Direito, Engenharia Civil, Informática, Jornalismo e Secretariado poderão se inscrever de 26 a 30 de abril, pelo site do MPF/SE, na seção “Estagie Conosco”. A prova será realizada no dia 26 de maio em ambiente virtual, das 9h às 11h.

Para concorrer – O candidato deverá estar matriculado e com frequência regular em uma das instituições de ensino conveniadas com o MPF/SE, não estar no último semestre, ter concluído o 4º semestre do curso quando este tiver dez ou mais semestres de duração ou o 3º semestre do curso quando este tiver menos de dez semestres de duração.

O estudante interessado deverá preencher a ficha de inscrição disponibilizada no site www.mpf.mp.br/se/estagie-conosco, no período das 8h do dia 26/04 até as 23h do dia 30/04.

Para a confirmação da inscrição, o interessado deverá encaminhar, entre as 8h do dia 26/04 e as 23h do dia 03/05, mensagem eletrônica para o e-mail prse-concursoestagio@mpf.mp.br com os documentos solicitados no edital. A confirmação da inscrição ocorrerá após análise da documentação.

Prova – As provas serão realizadas no dia 26/05, por meio do sistema Moodle, das 9h às 11h. Recomenda-se que o candidato se certifique das condições de internet, pois o MPF não se responsabilizará por provas não recebidas/efetivadas por motivos de ordem técnica dos computadores e conexão.

Programa de Estágio MPF – Os estagiários da unidade desempenham atividades 20h por semana, recebem bolsa mensal de R$850, auxílio transporte de R$7 por dia e têm direito a seguro contra acidentes pessoais. Em razão da pandemia do novo coronavírus, o estágio no MPF/SE está sendo realizado em regime de teletrabalho, sem percepção de auxílio transporte.

Confira aqui o edital completo.

