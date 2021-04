Dois nomes não se curvam diante do osso









21/04/21 - 02:04:05

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O movimento político cresce. Nos bastidores é grande e futuros candidatos – tanto majoritário quanto à Câmara Federal e Assembleias – buscam formas para se encaixar no melhor grupo e partidos, em razão da legislação eleitoral que vai eleger os que realmente tiverem mais votos. Apesar de ainda não estar definido, a maioria acredita que as ‘sobras’ dos votos não servirão para favorecer algum nome que estiver mais próximo do eleito dentro dos valores partidários. Essa é a razão do movimento para a troca de partidos, com a perspectiva de garantir a eleição.

A questão da Pandemia paralisa o movimento político na superfície, porque há certo cuidado em tratar de eleições em um momento que um vírus letal atinge a população e admite que o mais importante seja cuidar dessa gente que superlota hospitais e dificilmente sai vivo deles. Gesto que sinaliza respeito, demonstra que as lideranças políticas também estão preocupadas com a questão da saúde publica e dispostas a participar diretamente das medidas que forem adotadas para evitar o crescimento da pandemia.

Não é tanto fingimento da classe política. Tem muita gente – que deve disputar mandato – dedicada à causa para conseguir mais vacinas, salvar mais vidas e integrar o movimento solidário para ajudar aos que passam fome, em razão dos problemas também provocados pelo Covid, que aumenta o desemprego, leva pequenos comerciantes à falência e promove o caos na economia. A política não está de lado, mas essa ação em favor dos atingidos pelo vírus cresce, para que não passem a impressão que o interesse maior é o mandato.

De qualquer forma, quem convive com a política une o útil ao agradável e atua para que o ato não atrapalhe o sucesso. Prováveis candidatos ao Governo do Estado em Sergipe agem com prudência. Mesmo assim atuam nos bastidores com rapidez e frequência, para a formação de grupos. Rogério Carvalho (PT) está conversando a valer com lideranças de todo o Estado, sempre na “a parte de baixo da linha do equador”. Enquanto o prefeito Edvaldo Nogueira prefere a superfície e chama atenção pelo seu trabalho à frente da Prefeitura de Aracaju. Há sinais de que ele começa a ser percebido em outras regiões do Estado.

O deputado federal Fábio Mitidieri tem uma atuação firme, mas discreta, para formar um bloco que lhe assegure a disputa majoritária. Demais prováveis candidatos a governador não se excedem em suas ações, alegando sempre que o momento é para cuidar da população ameaçada pela pandemia. Entretanto, mesmo que haja todo esse zelo, em não revelar atuação de pré-campanha, não dá para apagar o rastro de quem, neste momento, pensa exclusivamente na sucessão. Um fato chama atenção e está bem à vista: a base aliada pode não sair unida, em razão da insistência de dois nomes que não vão se curvar diante do osso, mesmo que seja derrotado.

Reunião do Comitê

O governador Belivaldo Chagas (PSD) vai reunir amanhã o Comitê Técnico Científico para uma avaliação. Do encontro participam prefeitos dos 75 municípios, com os secretários da Saúde.

*** Só durante a avaliação da semana é que se analisará como fica o toque de recolher. Há uma estabilidade entre mortos e novos casos, mas os números estão altos.

Canal de Xingo

O ministro da Integração Nacional, Rogério Marinho, vem a Sergipe na sexta-feira e um dos seus principais atos é a assinatura da ordem de serviço para a construção do Canal Xingo.

*** Há anos que se espera pela construção do canal Xingo, que soluciona o problema de abastecimento em uma área extensa de Sergipe, beneficiando vários municípios.

*** O ministro vem ao lado do deputado federal Bosco Costa (PL) e trará mais obras para Lagarto e Socorro.

PL sem posição firmada

Bosco Costa disse ontem que o PL não é um partido do bloco de Governo em Sergipe, mas não tem nada contra à atual administração. Entretanto tem um candidato ao Senado, deputado Valdevan Noventa, que já anunciou essa disposição.

*** Bosco Costa já teve conversa com Rogério Carvalho (PT), também com André Moura, cujo nome aparece como candidato ao Senado. Da Base Aliado diz que tem visto o deputado Fábio Mitidieri (PSD) se movimentando muito.

*** O PL ainda não tem posição tomada sobre eleições majoritárias de 2022.

Ameaça ao mundo

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que a “variante Bolsonaro ameaça o mundo que é obrigado a fechar suas portas para o Brasil”.

*** – Mais um vexame internacional que esse genocida coloca o Brasil e os brasileiros, lamentou.

Márcio a federal

Marcio Macedo (PT) será candidato a deputado federal e está reunindo membros do partido, amigos que o apoiam, já esteve com lideranças de 15 municípios e espera chegar aos 75 até o final do mês.

*** Marcio acha que o momento é de consolidação política e que o PT se fortalecendo em todo o Brasil, com a participação direta da população, integrantes do partido e a situação em que a população vive, confia no PT.

Rogério é nome forte

Marcio Macedo considera que o nome do senador Rogério Carvalho (PT) é forte para disputar o Governo do Estado, “trabalha muito e tem legitimidade para ser o nome do bloco liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD)”.

*** Além disso, ele conta com o ex-presidente Lula (PT) que será o candidato do partido ao Planalto.

*** Admite, entretanto, que o momento é para se preocupar com a Pandemia, de liberar auxílio emergencial de R$ 600 e salvar pequenas empresas que passam dificuldades.

Edvaldo e problema

O prefeito Edvaldo Nogueira (PSD) disse ontem, em entrevista ao “Jota”, que o “maior problema que enfrentamos nesta pandemia foi a ausência de uma coordenação nacional de enfrentamento à Covid-19”.

*** – Por causa disso, gerou uma dúvida e divisão na sociedade. As medidas não eram seguidas por todos. Isso prejudicou e segue sendo um problema, admitiu.

Ver com prudência

Um aliado do prefeito Edvaldo Nogueira (PSD) disse ontem que ele vê com prudência uma possível candidatura a governador em 2022.

*** – Percebe que seu nome vem sendo cogitado, mas acha que isso deve ser tratado com muita cautela.

*** Ouve que ele daria boa continuidade ao trabalho que vem sendo realizado e muitos reconhecem a sua atuação como gestor.

Também no interior

Edvaldo Nogueira começa a circular no interior e fica surpreendido com o que ouve sobre o seu trabalho e possível candidatura a governador.

*** Sabe que têm outros aliados que também desejam disputar o Governo “e isso lhe dar cautela, para sinalizar candidatura”.

*** – Todos têm legitimidade para candidatar-se ao Governo e deve haver prudência na escolha, sugeriu.

Emília é incentivada

A vereadora Emília Correa (Patriotas) tem sido incentivada a disputar o Governo por eleitores e seguidores de suas redes, que aprovam o seu trabalho na Câmara Municipal.

*** Sabe que tudo vai depender do partido, da formação de blocos e tem consciência das dificuldades do momento para uma disputa majoritária.

*** Existe todo um trabalho do partido para uma candidatura majoritária, que inclui Governo e Senado, mas sua vocação mesmo é para o legislativo.

Cumprimenta deputados

Geraldo Nascimento mandou parabéns para quatro deputados federais de Sergipe, por contribuir para a destruição de um dos maiores patrimônios do país e da desestruturação de mais de 100 mil famílias, aprovando o texto a favor da privatização dos Correios.

*** E lembra: “a população dos interiores mais longícuos e os mais humildes te mandarão essa conta”.

Visita seguida de almoço

O prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana (PSB), visitou ontem o deputado Luciano Pimentel, ao lado do vice-prefeito Renaldo Prata (PV) e do vereador Pequeno Soares (PV), atual secretário da Administração e Planejamento do município.

*** A visita terminou com um almoço entre os quatro no restaurante Dom Rafael e o papo rolou até as 16 horas sobre administração e política.

*** O assunto foi amplo e Luciano ficou muito satisfeito com a visita.

Um bom bate papo

Nilson Xavier – Lygia Fagundes Telles completa hoje (ontem) 98 anos. Sempre a achei uma mulher classuda, inteligente, interessante. Que molier!

Revista Crusoé – Oposição traça estratégia para tentar barrar urgência da privatização dos Correios.

Guga Noblat – Trocar chefia da PF na Amazônia por denunciar ministro, isso sim é sinal de governo preocupado com corrupção.

O Antagonista – A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 137,9 bilhões em março, alta de 18,49% em relação ao mesmo mês de 2020.

Blog Cidadania – Empatado com Doria 4% e Danilo Gentili, Ciro se vê no segundo turno contra Lula em 2022. Ego inflado é isso aí, o resto é fichinha.

Covid na Força – Um surto de Covid atingiu a Academia da Força Aérea em Pirassununga (SP), onde atualmente há 39 cadetes infectados, informa a Folha.

Miriam Leilão – O movimento em defesa das livrarias é bem legal. A ideia é que nada substitui a livraria.

TV-Cultura – A taxa semanal de morte de gestantes em 2021 teve aumento de 145% em relação ao ano passado