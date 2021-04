Mãos Que Ajudam a Aliviar a Pandemia realiza ação voluntária









21/04/21 - 06:50:55

Na manhã desta terça-feira (20), a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Sergipe, desenvolveu mais uma ação voluntária, desta vez foi na Escola Estadual Desembargador João Bosco de Andrade Lima no Bairro Bugio em Aracaju.

O Mãos que Ajudam se fez presente e colaborou em mais uma ação que tem como objetivo: ajudar e aliviar o fardo de quem mais precisa nesse momento de pandemia. Cerca de 10 voluntários de A Igreja de Jesus Cristo, estiveram presentes na escola e na oportunidade contribuíram para a montagem de 343 kits de cestas básicas, as quais serão entregues aos alunos através do projeto de doação de kit alimentação do Governo do Estado de Sergipe.

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, estabeleceu uma agenda de atividades colaborativas no combate e prevenção da covid-19, estando assim à disposição do governo, rede privada, ONGs e demais possíveis interessados em receber ajuda voluntária nesse momento tão difícil para o nosso país.

Projeto Mãos Que Ajudam, uma iniciativa de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Por: Carlos Miguel – Diretor do Conselho de Comunicação da sede Norte de A Igreja de Jesus Cristo

Da assessoria

Foto: Claudivan Vieira