Prefeito de Simão dias se reúne com reitor da Universidade Federal de Sergipe









21/04/21 - 07:04:17

O momento é de inovação para o município de Simão Dias. A gestão municipal segue buscando parcerias para levar melhorias para a população.

Nesta terça-feira, 20 de abril, o prefeito Cristiano Viana (PSB) se reuniu com o reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Prof. Dr. Valter Santana, para tratar de assuntos acerca da parceria através do Centro de Fisioterapia e Fonoaudiologia que será inaugurado em breve, em Simão Dias.

Desde o início da gestão Cristiano Viana vem somando esforços e trabalhando em prol do bem estar da população de Simão Dias, buscando sempre novas parcerias e agindo em favor do interesse público.

A reunião ocorreu na reitoria do campus da UFS de São Cristóvão. Na ocasião, além do prefeito Cristiano Viana, estavam presentes o secretário de Saúde, Renaldo Prata, o de Administração, Pequeno Soares, e o ex-deputado federal Valadares Filho. Cabe ressaltar que todos os protocolos de biossegurança foram seguidos, com o objetivo de evitar a propagação do novo coronavírus.

ASCOM – Prefeito Cristiano Viana