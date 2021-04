Vigilância Sanitária define novo cronograma de fiscalizações até o dia 30 em Aracaju









21/04/21 - 07:32:33

Diante da prorrogação das medidas restritivas instituídas no decreto municipal 6.429, incluindo o toque de recolher, das 22h às 5h, a força-tarefa de combate à covid-19, montada pela Prefeitura de Aracaju, segue ativa até o dia 22 de abril.

Com base nesse decreto, o trabalho integrado da Rede de Vigilância Sanitária (Revisa), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), com a Guarda Municipal de Aracaju (GMA), da Secretaria Municipal de Defesa Social e Cidadania (Semdec), tem novo cronograma a partir desta terça-feira, 20.

“A força-tarefa concentrará suas ações nos bairros América, Siqueira Campos, 13 de Julho, Garcia, Jardins, Santo Antônio, Industrial, Luzia, Ponto Novo, Coroa do Meio, Aruana, Centro, 18 do Forte, Jabotiana, Castelo Branco, São José, Cirurgia, Aeroporto e na antiga Zona de Expansão”, elenca a coordenadora da Rede Vigilância Sanitária de Aracaju, Denilda Caldas, reforçando que a Polícia Militar também dará suporte às ações, a partir desta terça-feira, 20, até o dia 30.

O decreto manteve o escalonamento no funcionamento das atividades econômicas e não-essenciais durante a semana. “Lembramos que desde a última sexta-feira (17), foi publicado o novo decreto que diz que os órgãos da Prefeitura de Aracaju que prestam serviços não essenciais funcionam das 9h às 15h. No caso de bares, restaurantes e estabelecimentos, a partir das 20h devem funcionar apenas com entrega por delivery, sendo proibida a retirada no local”, destaca.

Horários de funcionamento

O comércio e serviços não essenciais, incluindo todas as atividades empresariais no Centro, devem funcionar das 9h às 19h. O comércio e serviços não essenciais nos demais bairros, incluindo todas as atividades empresariais estão autorizadas a funcionar das 10h às 20h.

Para os shoppings e lojas de departamento, o horário de funcionamento vai das 10h às 20h. Já para supermercados, minimercados e afins, o funcionamento vai das 8h às 20h. Mercados públicos devem funcionar das 6h às 15h.

Havendo o descumprimento das medidas nos estabelecimentos da capital, as denúncias podem ser realizadas junto à Ouvidoria da Secretaria Municipal da Saúde, através do telefone 0800 729 3534, digitando a opção 7.

Informações e foto SMS