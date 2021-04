“Abra leitos de UTI pelo amor de Deus, Edvaldo Nogueira”, apela Ricardo Marques









Durante o discurso do Pequeno Expediente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), desta quinta-feira (22), o vereador Ricardo Marques (Cidadania) fez um apelo para que a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) ajude ao estado abrindo também leitos de UTI – Unidade de Terapia Intensiva na rede de saúde municipal.

O parlamentar afirmou que essa é a maior necessidade da população neste momento de avanço da pandemia. “Se a prefeitura usar o dinheiro que recebeu para o combate à Covid e abrir esses leitos irá ajudar muito todo o estado e contribuir para amenizar a situação. Já fiz o pedido pessoalmente para a secretária da saúde de Aracaju e a resposta que obtive foi que a responsabilidade da criação de leitos de UTI é do Estado. Não estamos mais em 2015, quando saiu essa determinação, vivemos uma pandemia. Sabemos que a maior necessidade são leitos de UTI, várias pessoas estão morrendo sem receber atendimento”, alertou.

“Durante as últimas semanas, tenho recebido muitos pedidos de pessoas querendo ajuda para conseguir uma vaga de UTI para o tratamento de um parente. A necessidade não é somente vaga de retaguarda ou de enfermaria, também é de UTI. O que mais dói em mim é que eu mal consigo responder a essas pessoas, quando busco informações, infelizmente, o paciente faleceu. Sequer recebeu o atendimento necessário por falta de vaga”, lamentou Ricardo Marques.

O vereador lembrou ainda que recentemente a prefeitura modificou a estrutura do Caps Jael Patrício para criação de leitos de retaguarda. “Existem 20 leitos disponíveis e no feriado de 21 de abril havia apenas três pessoas internadas, assim como a área de retaguarda do Huse está com menos de 50% da ocupação. Quero apelar para a sensibilidade do prefeito. Os dados mostram que das 4.000 mortes registradas em Sergipe, 1.600 aconteceram na capital, sendo aproximadamente 40%. Abra leitos de UTI, pelo amor de Deus, Edvaldo Nogueira! Aracaju precisa desses leitos para agora. Não estamos perdendo vidas para a Covid, estamos perdendo para a falta de atendimento em Aracaju”, concluiu.

