Avenida de Socorro ganha novo nome e rótula de acesso ao Albano Franco e nova identidade

22/04/21 - 14:58:25

A parceria com empresas instaladas em Nossa Senhora do Socorro é fundamental para o desenvolvimento do município. Foi com essa visão que o prefeito Padre Inaldo recebeu, na manhã desta quinta-feira, 22, o diretor da Fasouto, Juliano Souto. O encontro ocorreu para reafirmar a parceria entre as duas instituições e em agradecimento ao poder executivo e legislativo pela homenagem ao mudar o nome da avenida que está instalada a empresa, antiga Av. Perimetral C, para Raimundo Juliano, fundador da Fasouto.

Além da alteração no nome da avenida, a parceira também se firma com a doação da rótula de acesso ao conjunto Albano Franco, uma medida encontrada pela Prefeitura de Socorro para ocupar espaços e melhorar as áreas urbanas. “Essa é uma bela homenagem ao senhor Raimundo, um homem que transformou várias cidades sergipanas, que trouxe mais desenvolvimento para Socorro e empregos para os socorrenses. Para ocupar o espaço alí da rótula demos a ideia de criar uma estátua do senhor Raimundo”, declarou o prefeito Padre Inaldo. A Prefeitura de Socorro ficará responsável pelo desenvolvimento do projeto e a Fasouto pela construção.

“Nós viemos para agradecer ao prefeito e ao vereador Elmo por esse gesto tão nobre de reconhecer o nome de Sr. Raimundo Juliano em uma das mais importantes avenidas da cidade. Nós seremos eternamente gratos ao povo de Socorro pela acolhida que já nos deu e com mais esse gesto de homenagear um homem que tinha como lema ‘Negociar e fazer amigos’ e responsável por transformar vidas ”, declarou o filho de Raimundo e diretor da Fasouto, Juliano Souto.

Para o secretário de Indústria e Comércio, Luiz Carlos, “Essa parceria entre o público e privado trará valorização para região, vai embelezar o município e valorizar a empresa. Esse é um tipo de relação que a Secretaria de Indústria e Comércio tem buscado estabelecer com as empresas e mediar essa aproximação”, disse. Participaram da reunião o vereador Elmo Paixão e o deputado Federal por Sergipe, Laércio Oliveira.

Raimundo Juliano Souto Santos

Raimundo faleceu em agosto de 2020 em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Ele era natural de Estância e ao se mudar para Aracaju em 1970, criou um vínculo com Socorro pela proximidade dos dois municípios. Ele também criou a DISCAR – Distribuidora de Carros, Fasouto-Faria Souto Comercio Ltda, Posto de Gasolina Riomar, Souto Teles Construção, Souto Teles Iluminação, Grande Hotel, aquisição do Dantas Campos & Cia, que mais tarde se chamaria “A Elétrica Souto Teles & Cia” e bebidas DISBERJ.

Fonte e foto assessoria