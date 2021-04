CASAL É EXECUTADO A TIROS NA PRAIA DA CAUEIRO EM ITAPORANGA D`AJUDA









22/04/21 - 07:48:02

Três homens armados invadiram uma casa na noite desta quarta-feira (21) e executaram a tiros Márcio José Santos Santana, 38 anos e Cristiane Gomes dos Santos, 37 anos.

O casal foi morto em uma casa na Paria da Caueira, no município de Itaporanga D´Ajuda e s informações são de que o filho do casal também foi baleado em uma das pernas e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e está com quadro de saúde estável.

Durante a ação, os assassinos mataram os cachorros, e em seguida seguiram para a parte interna da residência e executaram o casal.

O caso será investigado pela Polícia Civil.