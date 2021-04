Vereador Cícero do Santa Maria quer prioridade na vacinação dos vigilantes









22/04/21 - 15:30:57

Na manhã desta quinta-feira, (22), o Vereador Cícero do Santa Maria, (PODEMOS), utilizou o grande expediente da Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju para primeiramente informar os lamentáveis números de óbitos devido a Covid-19, assim como também, mais uma vez alertar a população sobre os cuidados preventivos da doença. Mas, o assunto que predominou o discurso do vereador, foi a defesa da tese de que os vigilantes sejam eles públicos, ou privados, se tornem prioridade na fila da vacinação contra o coronavírus. ” Se levarmos qualquer pessoa doente a algum hospital, quem primeiro nos recebe é o vigilante, se você vai em posto de saúde, quem primeiro te atende também é um vigilante, conversa, e tira dúvidas. E é assim em outros lugares públicos também, como correios, escolas, bancos, sempre o vigilante é o primeiro contato”. Disse o Vereador.

Ainda em eu pronunciamento, Cícero citou também que achou que devido a aprovação de uma moção para os profissionais da segurança ter sido aprovada na CMA, os vigilantes também entrariam na categoria de linha de frente contra a covid-19. Mas, que recebeu ontem em seu gabinete um dos diretores do sindicato, que mostrou uma grande preocupação pois os vigilantes não foram inclusos na fila prioritária de vacinação.

Durante o pronunciamento do Vereador Cícero do Santa Maria, alguns vereadores parabenizaram a menção e apelo do mesmo, pelos vigilantes, e citaram também a preocupação em colocar em pauta a situação dos porteiros, motoristas de ônibus, pois são profissionais que não pararam as suas atividades desde o início da pandemia. O Vereador Fábio Meireles ainda pediu uma parte, para dizer que Cícero realmente coloca o seu mandato nos braços do povo.

Pra finalizar a sua fala, garantiu que continuará fiscalizando e acompanhando não só esse, mas outros pedidos feitos durante as sessões da Câmara Municipal para realmente priorizar aquelas categorias que são linha de frente, e tem o risco muito maior de contrair a Covid-19.

ASCOM