Comitê Técnico-Científico prorroga medidas restritivas e mantém toque de recolher em SE









22/04/21 - 18:28:12

Municípios continuam com autonomia para estabelecer regras ainda mais rígidas

O governo do Estado decretou, após reunião virtual com o Comitê Técnico-Científico e de Atividade Especiais – Ctcae, nesta quinta-feira (22), a prorrogação das medidas restritivas contidas na Resolução Nº 16, de 15 de abril de 2021. As medidas são válidas até a próxima reunião do Comitê, prevista para a quarta-feira (28).

Desta forma, está mantido o toque de recolher das 22h às 5h do dia subsequente em todo o estado, e as restrições maiores aos finais de semana, de modo a evitar as aglomerações que são mais comuns nestes períodos. Cada município continua com autonomia para estabelecer regras mais rígidas de funcionamento dos setores e do toque de recolher, de acordo com a própria realidade local.