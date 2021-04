CONFIANÇA VENCEU AMÉRICA DE PEDRINHAS NA 7ª RODADA DO SERGIPÃO









O feriado de Tiradentes foi de futebol pelo Sergipão, na tarde desta quarta-feira (21/04), o Confiança recebeu na arena Batistão, em Aracaju, a equipe do América de Pedrinhas. O confronto foi válido pela sétima rodada.

O Confiança fez valer o mando de campo e goleou a equipe alvirubra por 3×0. O primeiro gol saiu aos 34 minutos, o atacante Marcelinho aproveitou o vacilo da defasa adversário não perdoou. No segundo tempo, aos 35 minutos, o zagueiro Da Silva do América marcou um gol contra. E aos 42 minutos, o atacante Neto Berola de pênalti ampliou para o dragão.

Com a vitória, o Confiança chegou aos 16 pontos. A equipe azulina ainda tem uma partida a menos que o Lagarto, líder do Grupo B, com 19 pontos. Já o América de Pedrinhas continua com apenas um ponto e chegou na sua sexta derrota em sete jogos. O Confiança volta a jogar neste sábado contra o Itabaiana, às 16h, na Arena Batistão, em jogo atrasado da oitava rodada. No mesmo dia e horário, mas pela nona rodada, o América de Pedrinhas enfrenta o Dorense, no Ariston Azevedo.

Fonte FSF

Foto: Lucas Almeida/ADC