DEPUTADO FÁBIO HENRIQUE VOTA CONTRA URGÊNCIA NA PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS









22/04/21 - 06:20:08

A privatização dos Correios foi assunto na sessão da Câmara dos Deputados na última quarta-feira, 20, quando foi aprovado, por 280 votos a 165, o regime de urgência para o Projeto de Lei 591/21, que estabelece prioridade para a venda da estatal.

O deputado federal Fábio Henrique (PDT), que votou contra o PL, não escondeu sua preocupação com o impacto negativo que o fechamento das agências causará em todo Estado. “A privatização deixará cerca de 80% das cidades sergipanas sem agências dos Correios, os danos que isso causará são enormes, o serviço sofrerá um grande prejuízo, principalmente nos lugares mais distantes das capitais”, advertiu.

A privatização depende que o projeto seja aprovado na Câmara e no Senado até agosto deste ano, pois a previsão do governo federal é que o leilão ocorra em 2022. “Precisamos manter o foco no que realmente importa no momento: vacinação em massa, manutenção de empregos, manter empresas abertas e auxiliar famílias mais vulneráveis. Vender as empresas públicas é urgência para quem nesta pandemia?”, enfatiza o deputado.

Por Assessoria Fábio Henrique