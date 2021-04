Energisa fortalece movimento Unidos Pela Vacina no estado de Sergipe









22/04/21 - 10:27:49

Empresa disponibiliza R$ 2 milhões em equipamentos para conservação eficiente de vacinas nos 11 estados onde distribui energia

A Energisa, maior grupo privado de capital nacional do setor elétrico, passou a integrar o Unidos pela Vacina, movimento da sociedade civil que reúne lideranças empresariais e entidades do setor privado com o objetivo tornar viável a vacinação de todos os brasileiros até setembro deste ano. Em Sergipe, a empresa está disponibilizando R $120 mil em equipamentos com eficiência energética para conservação de vacinas. Além disso, ela também contribui na articulação de outras iniciativas, como doações, para que a população sergipana tenha condições estruturais de ser imunizada neste prazo.

“Mais que fornecer energia com qualidade, estamos direcionando esforços para encurtar a pandemia. Queremos envolver lideranças e fortalecer uma rede solidária e eficaz para acelerar a vacinação. Ao pousar em Sergipe, o imunizante precisa chegar o mais rapidamente possível ao braço das pessoas. O movimento trabalha para que nada falte nesse processo”, ressalta Roberto Carlos Currais, diretor-presidente da Energisa no estado.

Os repasses financeiros da Energisa estão atendendo a pedidos feitos pelas prefeituras de suas áreas de distribuição de energia no que diz respeito a equipamentos para conservação de imunizantes durante o ato vacinal. Em março, já como ação do Unidos pela Vacina, a empresa realizou uma pesquisa com o poder público. “Descobrimos uma demanda de aparelhos para conservar doses no momento do ato vacinal, ou seja, quando já estão em manuseio pelos profissionais de saúde, prontas para serem aplicadas nas pessoas”, explica Currais. A ideia é substituir aparelhos danificados e utilizar equipamentos novos na linha de frente de vacinação, no lugar de caixas térmicas, por exemplo, o que eleva a segurança da manutenção e da temperatura necessária para manter a conservação no momento de sua aplicação. Ao todo, serão R$2 milhões disponibilizados nos 11 estados onde a companhia distribui energia: Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe e Paraíba.

A disponibilização de equipamentos será feita através do Programa de Eficiência Energética, da Energisa, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que prevê a substituição de aparelhos antigos por novos, aptos ao consumo mais eficiente de energia elétrica.

Ações em prol da Vacinação em Sergipe

O apoio à vacinação dentro do Grupo Energisa também se faz no dia a dia da prestação dos serviços. As distribuidoras elaboraram planos de contingência para apoiar as autoridades de saúde que incluem, por exemplo, a manutenção preventiva das redes de fornecimento que atendem locais de conservação dos imunizantes, com inspeções e melhorias, e mapeamento de unidades que utilizam geradores, que receberam instruções de como realizar a manutenção dos equipamentos.

A atuação do Grupo Energisa no enfrentamento ao coronavírus iniciou logo no começo da pandemia. Há cerca de um ano, a empresa lançou o Energia do Bem que já investiu R$10,7 milhões em ações de combate aos efeitos da Covid-19. Em sinergia com parceiros como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o movimento já realizou a doação de ventiladores pulmonares, equipamentos de proteção individual, aspiradores portáteis e cestas básicas, além de outras frentes como calibração de respiradores, estímulo ao aprendizado e apoio a agentes do setor cultural.

Aqui em Sergipe, várias ações dentro dessa rede de solidariedade já foram realizadas, como as doações de 2 ventiladores mecânicos para o Hospital de Cirurgia, 300 máscaras N95 para o Ipesaúde e essa mesma quantidade para o Hospital de Cirurgia, e de mais de 700 itens (entre roupas adulto e infantil, calçados e brinquedos) para a Creche Almir do Picolé, fruto de uma campanha interna realizada pelos colaboradores da Energisa.

Além disso, a empresa teve a iniciativa de contribuir com o preparo da rede elétrica que fornece energia às estruturas dos Hospitais de Campanha de Aracaju, Lagarto e Nossa Senhora do Socorro.

A Energisa Sergipe realizou também uma campanha para ajudar asilos e arrecadou um total de R$ 20 mil em doações de alimentos, fraldas e materiais de higiene foi dividido entre o Lar Cidade de Deus (Itabaiana), Asilo Same (Aracaju), Asilo Santo Antônio (Lagarto) e Lar Isaías Gileno Barreto (São Cristóvão).

Em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) a Energisa também distribuiu mais de 12 toneladas de alimentos, para atender 226 famílias até dezembro de 2020, nos municípios de Laranjeiras, Aracaju e Salgado.

Sobre o Unidos pela Vacina

O Unidos pela Vacina é um movimento da que reúne centenas de entidades, empresas, associações e ONGs, unidas por um único propósito: tornar viável vacinar todos os brasileiros até setembro deste ano. A mobilização surgiu por iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela empresária Luiza Helena Trajano, para engajar a sociedade, em conjunto com o empresariado de todo o Brasil.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Comunicação Energisa Sergipe