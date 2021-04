Evento da Uninassau discute a qualidade de vida do paciente e tratamentos adequados









22/04/21 - 10:12:30

Nesta quinta-feira (22), às 16h, a UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju promove uma live com o tema “Insuficiência Cardíaca Avançada e Uso de Assistência Ventricular”. O evento, realizado por meio da coordenação do curso de Enfermagem da Instituição, tem como objetivo discutir a qualidade de vida do paciente com problemas cardíacos.

A professora UNINASSAU, Silvia Maria Sant’ Ana, explica que é importante debater o tema, para que não só os alunos, mas todos que desejarem participar conheçam melhor as funções cardíacas. “Os sistemas de assistência ventricular foram desenvolvidos para ajudarem à função do ventrículo esquerdo, direito ou ambos em disfunção a bombear o sangue”, observa.

A enfermeira ressalta que, durante a live será falado também sobre o HeartMate, um importante equipamento que melhora o sistema circulatório. “Esse é um dispositivo de suporte mecânico prolongado, que permite ao paciente melhorar a sua qualidade de vida. O enfermeiro tem importante papel nos cuidados prestados aos pacientes em uso deste dispositivo, sendo necessário aprofundar a discussão acerca do tema”, atenta Silvia.

O evento debate ainda a insuficiência cardíaca, suas causas e tratamento. “A IC é uma síndrome que leva a incapacidade do coração de bombear sangue de forma eficaz. Existem mais de 23 milhões de pessoas no mundo com insuficiência cardíaca. Pacientes acometidos pelo problema podem ser candidatos ao implante de Dispositivo de Assistência Ventricular de Longa Permanência, entre eles o HeartMate e isso vamos debater durante a live”, observa a enfermeira.

Os interessados podem se inscrever por meio do site extensao.uninassau.edu.br

Por Suzy Guimarães