FAMES INTERMEDIA DIÁLOGO ENTRE PREFEITOS E GOVERNO SOBRE O CENÁRIO DA COVID-19









22/04/21 - 15:22:04

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 22, uma videoconferência entre o presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Christiano Cavalcante, o governador do Estado, Belivaldo Chagas, a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, prefeitos e secretários municipais de Saúde, com o objetivo de oportunizar um diálogo entre os governos municipal e estadual, além apresentar aos gestores o panorama da pandemia da covid-19, a cobertura vacinal e a projeção e avaliação epidemiológica do estado.

Durante a reunião virtual foram apresentados dados atualizados sobre o número de casos da covid-19, índice de internações, número de óbitos e levantamento sobre a cobertura vacinal, que de acordo com a Secretaria da Saúde, 12,46% da população geral de Sergipe foram vacinadas com a primeira dose da vacina contra a covid-19 e apenas 5,25% dessa parcela foi imunizada com a segunda dose.

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, sinalizou a redução do recebimento de vacinas e orientou aos gestores para que realizem a busca ativa nos municípios e ajustem as estratégias e ações para imunizar com a segunda dose a parcela de 16% de pessoas que já deveriam estar imunizadas, mas não compareceram aos postos de vacinação para a aplicação da segunda dose. “A gente recebe as vacinas de forma semanal, mas ainda não é um quantitativo suficiente que atenda a uma velocidade aceitável. Não estamos alcançando a cobertura que queríamos”, declarou Mércia Feitosa.

A secretária acrescentou ainda que uma nova norma técnica será normatizada para todo o território de Sergipe, em relação ao intervalo de tempo entre a aplicação da primeira e a segunda dose, que indicará o intervalo entre 28 dias, antes recomendado o espaço entre 21 dias.

O pesquisador e professor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Lysandro Borges foi convidado para participar da videoconferência e contribuir com a explanação sobre a projeção e avaliação epidemiológica do estado. O pesquisador frisou que considerando a avaliação dos índices atuais, há uma tendência de crescimento na taxa de casos e óbitos para os próximos três meses, podendo atingir a uma média de quase 3 mil óbitos somente no trimestre.

Um resumo do pesquisador concluiu que Sergipe apresenta uma alta de incidência da covid-19, elevação da taxa de mortalidade e que o estado passa neste momento pela terceira onda de elevação de casos. Lysandro Borges pede a conscientização da população e a vacinação em massa, para que os índices da projeção não sejam concretizados. O professor ressalta ainda, que a aplicação de medidas restritivas leva até três semanas para causar o efeito.

O presidente da FAMES, Christiano Cavalcante, parabenizou o governador pela iniciativa por ter compartilhado as informações. “Eu participo de todas as reuniões do comitê e vejo a responsabilidade e a coragem que tem tido em tomar as decisões necessárias para que a gente possa minimizar toda a dor e o sofrimento do povo do estado de Sergipe. Sem dúvida alguma, os prefeitos estavam precisando deste momento para que também pudessem contribuir e sugerir. Vamos dividir o peso. A gente sabe das dificuldades e das críticas que vem sofrendo e nós, enquanto federação e prefeitos estamos aqui para compartilhar as dificuldades e responsabilidades”, expressou Christiano.

O governador ouviu atentamente a todos os prefeitos e esclareceu dúvidas e pontuou a cada questionamento dos gestores. Belivaldo lembrou que se reunirá com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), mas adiantou que neste momento não há condição de flexibilizar as medidas restritivas.

Por Ascom/FAMES