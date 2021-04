Feriado contou com vacinação contra covid-19 e Dia D da Influenza









22/04/21 - 07:27:30

A vacinação é a única forma de livrar os seres humanos de algumas doenças ou mesmo diminuir a gravidade das mesmas. Para tanto, a Prefeitura de Aracaju segue no esforço de garantir a oferta de vacinas na rede de saúde do Município.

Assim, nesta quarta-feira, 21, em especial, a administração municipal deu continuidade à imunização contra a covid-19 e, paralelamente, realizou o Dia D da Influenza; somente neste feriado foram vacinados cerca de 4,7 mil pessoas contra a gripe influenza, na capital.

Para o público alvo da atual fase da campanha de vacinação contra a covid-19 (idosos a partir dos 60 anos, profissionais de saúde, trabalhadores de forças de segurança e salvamento e pessoas acima de 18 anos com síndrome de Down e autismo), nesta quarta-feira, a vacinação ocorreu no drive-thru montado no Parque Augusto Franco (Sementeira) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital.

Já o público alvo do Dia D da campanha contra Influenza (gestantes e puérperas, e crianças de seis meses a menor de seis anos), a vacinação ocorreu em todas as UBS de Aracaju.

No intuito de evitar aglomerações, durante o dia, as UBS tiveram os serviços de rotina suspensos para atender exclusivamente às campanhas de vacinação. A partir desta quinta, 22, o funcionamento das unidades volta ao normal e ainda com a vacinação.

Vacinados

Na UBS Augusto Franco, Anize Azevedo, ao ser vacinada contra Influenza, destacou a importância da vacinação. “Principalmente nesse momento de pandemia, em que temos que ficar ainda mais atentos à nossa saúde e descartar outros tipos de doença. O atendimento foi bem tranquilo e, agora, é continuar tendo os cuidados contra a covid”, disse.

Na UBS Dona Sinhazinha, Rosecleide Mateus levou o filho Levi para tomar a vacina contra Influenza e aconselhou: “que todas as mães tenham o maior cuidado com os seus filhos, ainda mais nesse momento, e vacine porque a ciência é muito importante e sabe o que é melhor para a nossa saúde”.

Já no drive da Sementeira, a profissional de saúde Paulyne Rodrigues de Souza completou o ciclo de vacinação ao receber a segunda dose do imunizante contra covid-19.

“É um alívio muito grande e, agora, meu desejo é que a vacina chegue para todos para que possamos, em breve, ficar livres desse mal”, frisa Paulyne.

A alegria por tomar a segunda dose foi compartilhada também por Luzia Machado.

“Estou muito feliz. Essa vacina é muito importante porque nos livra de ter um agravamento da doença, então, minha gente, quem já pode se vacinar e ainda não foi, vá porque é extremamente necessário”, destaca Luzia.

O meteorologista Overland Amaral também foi imunizado contra a covid-19 neste feriado. Para ele, “essa vacina é a única forma que temos de nos proteger e evitar uma forma mais grave da covid-19”. “Então, quanto mais vacina, melhor. Torço para que, em breve, mais e mais pessoas também possam estar imunizadas”, fridou.

Números

Até o momento, Aracaju já vacinou 107.264 pessoas contra covid-19, o que equivale a 16,13% da população, sendo 77.627 idosos, 26.906 profissionais de saúde, 1.858 das forças armadas ou de segurança, 347 pessoas com síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Já a campanha contra a Influenza vacinou 4.688 pessoas no Dia D.

Foto: Marcelle Cristinne