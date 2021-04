Governo reforça necessidade de ações com municípios no enfrentamento à pandemia









22/04/21 - 15:38:39

Prefeitos e secretários municipais participaram de reunião com o governador

O governador Belivaldo Chagas reuniu-se, de maneira remota, na manhã desta quinta-feira, 22, com prefeitos e secretários de Saúde de Sergipe para ouvir as demandas municipais e apresentar orientações de políticas em conjunto para o enfrentamento da pandemia no estado. Na ocasião, também foi apresentado o quadro epidemiológico de Sergipe.

“Aproveitamos a reunião para orientar, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), os municípios a fazerem a busca ativa de grupos prioritários na imunização das segundas doses, para ampliar o intervalo entre a primeira e a segunda doses da Coronavac, aumentando assim a sua eficácia”, destacou o Belivaldo.

A importância de acelerar a vacinação nos municípios também foi outro ponto de destaque na fala do governador. “Graças a Deus e à logística estadual, estamos conseguindo disponibilizar as vacinas rapidamente às regionais de Saúde e essa agilidade precisa ser seguida, pelos municípios, para que mais pessoas consigam ser vacinadas o mais breve possível”, ressalta.

Ministério da Saúde

Durante a reunião, também foram reforçadas as orientações do Ministério da Saúde. Uma delas é que os imunizantes relativos à segunda dose não sejam utilizados como primeira dose. O governo, ainda, orientou aos municípios a aplicarem a segunda dose em até 28 dias.

Foto Mário Sousa