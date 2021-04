Instituto JCPM oferece cursos gratuitos para jovens









22/04/21 - 16:38:56

Inscrições para ‘Operador de Caixa’ e ‘Preparação para o Mundo do Trabalho’ podem ser realizadas acessando o perfil @IJCPM no Instagram

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) oferece novas oportunidades para os jovens de Sergipe aprimorarem a qualificação profissional e impulsionarem a carreira. Estão abertas as inscrições para dois cursos on-line e gratuitos: Operador de Caixa e Preparação para o Mercado de Trabalho. As atividades são voltadas a estudantes ou egressos da rede pública de ensino, de 16 a 24 anos de idade.

As inscrições podem ser realizadas acessando o IG @IJCPM no Instagram até o dia 30 de abril. Ao todo, estão sendo ofertadas 95 vagas e os cursos serão iniciados na próxima segunda-feira, 26 de abril. Restam poucas vagas e mais informações podem ser obtidas pelo número (79) 9 8101.1307 (WhatsApp).

Conheça os cursos gratuitos oferecidos pelo IJCPM em Sergipe:

Operador de Caixa

Visa instrumentalizar o aluno para atuação no varejo, aumentando o potencial de empregabilidade nas vagas provenientes de parcerias com supermercados. O curso busca desenvolver as habilidades intelectuais, teóricas e práticas do aluno, bem como a postura ética e moral e a capacidade de relacionamento interpessoal e interdisciplinar.

Público: jovens de 16 a 24 anos;

Período: de abril a junho de 2021;

Turmas: Manhã. Aulas às segundas ou quartas-feiras, das 9h às 10h30;

Vagas: 40;

Carga horária: 30h

Preparação para o Mundo do Trabalho

O curso Preparação para o Mercado de Trabalho tem como principal objetivo proporcionar situações de aprendizagem que contribuam para inserção ou recolocação de jovens no mundo do trabalho através do desenvolvimento de competências e habilidades em três áreas de conhecimento: Planejamento de Carreira, Pensamento Matemático e Noções de Informática.

Público: jovens de 16 a 24 anos;

Período: de abril a junho de 2021;

Turmas: Manhã ou tarde. Aulas às segundas ou quartas-feiras, das 8h às 11h ou das 14h às 17h;

Vagas: 55;

Carga horária: 20h

Da assessoria

Foto: Divulgação