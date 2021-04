MAIS 31,2 MIL DOSES DAS VACINAS DEVEM CHEGAR NESTA QUINTA EM SERGIPE









22/04/21 - 11:55:31

A Superintendência do Ministério da Saúde em Sergipe, informou nesta quinta-feira (22) que deve chegar mais 31.200 novas doses das vacinas contra a covid-19.

Serão 25.000 doses da AstraZeneca, produzidas pelo Instituto Fiocruz e as outras 6.200 da Coronavac, do Instituto Butantã e deve chegar às 16h50 em um voo da Gol, no Aeroporto Internacional Santa Maria.

Após essa remessa, Sergipe totaliza 527.280 doses dos imunizantes já recebidas.