“Mais um golpe contra a vida”, diz vereadora sobre PL que permite retorno das aulas









22/04/21 - 10:42:26

Na sessão desta quinta (22), a vereadora Professora Ângela Melo (PT) repudiou a aprovação do Projeto de Lei 5595/2020 pela Câmara dos Deputados na última terça-feira.

“Enquanto o Brasil ultrapassava a marca de 378 mil vidas perdidas pela covid-19 desde o início da pandemia, os deputados davam mais um golpe contra a vida, principalmente de professoras, professores, servidores e suas famílias”, frisou.

A parlamentar petista ressaltou que o único objetivo do PL, que agora será apreciado pelo Senado, é “fazer com que as aulas presenciais das escolas e universidades retornem na marra, mesmo que milhões de vidas sejam colocadas em risco”.

Professora Ângela Melo lamentou ainda o posicionamento dos deputados federais de Sergipe que votaram a favor do PL, o que aconteceu no mesmo dia em que o estado ultrapassou a marca de quatro mil mortes pelo coronavírus e num momento de crescente das contaminações e óbitos pela doença.

“Para ficar apenas nas duas últimas semanas, Sergipe está com um aumento diário de 15% nas contaminações e um crescimento diário de quase 5% nas internações. Mesmo assim, alguns deputados preferiram ignorar a realidade e votar pela reabertura das escolas e universidades”, criticou.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Vereadora Professora Ângela Melo (PT/Aracaju)