MPs e Justiça do Trabalho destinam a Sergipe R$ 1,2 milhão para aquisição de respiradores









22/04/21 - 09:29:35

O Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público de Sergipe e a Justiça do Trabalho destinaram à Secretaria de Estado da Saúde o valor de R$ 1,2 milhão para a aquisição de respiradores mecânicos para o Sistema Único de Saúde. O objetivo da destinação é diminuir os efeitos da pandemia no Estado de Sergipe e tentar reduzir o número de óbitos. Com o valor da destinação será possível adquirir 9 ventiladores mecânicos.

Parte dos recursos são decorrentes da atuação do Ministério Público do Trabalho na Bahia perante à Justiça do Trabalho baiana, e repassados ao Ministério Público do Trabalho em Sergipe, que deliberou com os Ministérios Público Federal e do Estado de Sergipe pela destinação em conjunto. Outra parte teve origem na atuação do MPT em Sergipe perante à Justiça do Trabalho sergipana.

A Secretaria de Estado da Saúde se compromete a utilizar os recursos financeiros em questão única e exclusivamente para aquisição dos seguintes equipamentos, insumos e aparelhos na área da saúde para combate à Covid-19: ventiladores pulmonares, concentradores/usina de oxigênio, medicamentos e equipamentos de proteção individual – EPIs.

Para que servem?

A insuficiência respiratória é considerada um dos principais sintomas apresentados por pessoas com Covid-19 que precisam ficar internadas. Nos casos graves da infecção causada pelo coronavírus, a utilização dos ventiladores mecânicos torna-se indispensável como complemento do tratamento, tendo em vista que o vírus pode causar uma inflamação nos pulmões que compromete a principal função do órgão: oxigenar o sangue e eliminar o gás carbônico. Ao ventilador cabe a tarefa de auxiliar o pulmão a retirar o gás carbônico da circulação e oxigenar o sangue. Os aparelhos são utilizados em pacientes intubados ou traqueostomizados.

Por Ana Alves