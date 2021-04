PMA ADERE A NOVO PROTOCOLO DO MINISTÉRIO PARA SEGUNDA DOSE DE CORONAVAC









22/04/21 - 16:25:26

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), aumentará a partir desta sexta-feira, 23, o intervalo para a administração da segunda dose da CoronaVac, conforme mais o recente estudo do Instituto Butantan, responsável pela produção do imunizante.

A mudança, protocolada pelo Ministério da Saúde (MS), foi realizada após a publicação de estudos indicando que a eficácia sobe de 50,7% para 62,3% quando o intervalo entre as doses de aplicação passa de 21 para 28 dias.

Dessa forma, idosos e profissionais de saúde e de segurança que receberam a primeira dose de CoronaVac com prazo para segunda dose de 21 dias devem somar mais sete dias para receber da segunda dose da CoronaVac.

“Se uma pessoa tinha a segunda dose marcada para 2 de maio, por exemplo, a data passa a ser o dia 9 para a nova aplicação. Adotando esse protocolo do MS, com base no estudo do Butantan, a SMS objetiva melhorar a eficácia da vacina para os usuários do SUS na Capital”, reforça a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

A segunda dose da vacina contra covid-19 pode ser administrada nas Unidades Básicas de Saúde, para quem tem a partir de 60 anos, ou no posto volante do Parque da Sementeira, para profissionais de saúde, de segurança, de salvamento e de idosos cadastrados no site da Prefeitura de Aracaju – VacinAju. Profissionais de saúde, de segurança e de salvamento também podem ser imunizados na Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos.

Desde janeiro, Aracaju já imunizou 107.264 pessoas, o que equivale a 16,13% da população. Até o momento, o Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado, enviou 90.890 doses da CoronaVac para a Capital, sendo 51.250 destinadas para a primeiras doses e 39.640 para as segundas.

Fonte e foto assessoria