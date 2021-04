PRAZO PARA RECEBER SEGUNDA DOSE DA CORONAVAC PASSA A SER DE 28 DIAS









22/04/21 - 06:00:03

O intervalo para a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac, contra a Covid-19, passará de 21 para 28 dias em Aracaju, a partir desta sexta-feira (23).

A prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Saúde, orienta sobre o prazo de 28 dias para segunda dose da coronaVac, conforme mais recente estudo do Instituto Butantan, responsável pela produção do imunizante, indicando que eficácia sobe de 50,7% para 62,3% quando doses são aplicadas com intervalo maior que 21 dias.

A SMS informa ainda que a segunda dose da vacina contra covid-19 pode ser administrada nas Unidades Básicas de Saúde, no caso de idosos, e no posto voltante do Parque da Sementeira, para profissionais de saúde, de segurança, de salvamento e de idosos cadastrados no site da Prefeitura de Aracaju.

Dessa forma, idosos e profissionais de saúde e de segurança que receberam primeira dose de CoronaVac com prazo para segunda dose de 21 dias passam a cumprir prazo de 28 dias para recebimento da segunda dose.

Aracaju já imunizou 107. 264 pessoas, equivalente a 16,8% da população.