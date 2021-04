Prefeitura de Propriá lança Projeto “Alfabetizar pra Valer”









22/04/21 - 15:57:03

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 22, o lançamento do programa “Alfabetizar pra Valer – Pacto Sergipano pela Alfabetização na Idade Certa”. O Prefeito Valberto Lima participou do lançamento, acompanhado do Secretário de Educação, Glaedson Novais, que fez entrega de kits de apoio para os professores da rede municipal.

O programa é uma iniciativa do Governo de Sergipe em regime de colaboração: Estado e municípios com objetivo de implementar uma política com foco na alfabetização dos estudantes matriculados nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, com ganhos em Língua Portuguesa e Matemática.

Mostrando mais uma vez seu compromisso com a educação do município, o Prefeito Valberto Lima destacou o comprometimento que a gestão está tendo com a educação. “Não é simplesmente um programa, não é só um lançamento. É uma política de governo para fortalecer e melhorar a educação das nossas crianças. Nosso compromisso hoje é com a educação. Estamos motivados em oferecer um ensino de qualidade e sabemos dos desafios diários do professor, por isso estamos aqui para mostrar que estamos do lado de vocês”.

Emocionado, o secretário de Educação Glaedson Lima falou sobre a importância do apoio da gestão para melhor resultados da educação e lembrou o início de sua vida no magistério. “Não tem como a gente pensar em desenvolvimento e em educação se a gente não investir em quem mais precisa, que são as nossas crianças e para que elas realmente aprendam, a alfabetização é fundamental para isso. Sabemos o quanto é importante a valorização e o apoio aos professores. Queremos que a educação do nosso município volte a dar certo e pra isso estamos aqui, porque sabemos que vai dar certo”, disse.

Durante o lançamento, professores receberam do Kits de apoio para dar suporte ao trabalho a ser desenvolvido por eles.

Fonte e foto assessoria