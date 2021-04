Presidente do TCE registra homenagem aos policiais militares e civis









22/04/21 - 14:07:54

Na sessão plenária virtual desta quinta-feira, 22, o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), enalteceu o trabalho dos policiais militares e civis, sobretudo os que atuam nos municípios sergipanos.

A lembrança se deu em virtude da passagem do Dia de Tiradentes, que, entre suas diversas profissões, também foi alferes – um antigo posto militar – e é o patrono dessas instituições.

“O exemplo de Tiradentes serve perfeitamente como referência histórica ao honroso papel e incansável trabalho dos policiais militares e civis na preservação da segurança e da garantia da ordem pública, em nosso país”, comentou o presidente do TCE.

Em nome de todos os membros do Tribunal de Contas, o conselheiro registrou seu cumprimento aos policiais do Estado e do país, “na figura do coronel Vivaldy Cabral Santos, chefe da nossa Assessoria Militar”.

Por DICOM/TCE