Samuel solicita que motoristas e cobradores sejam incluídos no plano de vacinação









22/04/21 - 18:45:05

O deputado Capitão Samuel (PSC), apresentou na última segunda-feira (19), indicação solicitando para que os *motoristas de ônibus, motoristas de aplicativos, cobradores e taxistas*, sejam integrados ao plano de *vacinação contra a covid-19* do Estado de Sergipe.

O trabalho desenvolvido por esses profissionais, que estão na linha de frente transportando passageiros todos os dias para trabalhar, se arriscando em serem contaminados pelo vírus, para que a nossa economia não venha parar, necessita ter um olhar diferenciado por parte do governo do Estado .

O parlamentar explica o risco de exposição ao vírus destes profissionais. “Realizam um trabalho essencial, atuando na linha de frente ao enfrentamento da pandemia, e estão constantemente expostos ao risco de serem contaminados, pois, no exercício de suas atividades, lidam diariamente com casos de pessoas contaminadas com a Covid-19, seja transportando para unidades de saúde, residências, hospitais, comércios e principalmente nas ruas. Precisamos garantir condições para a continuidade do trabalho dessas categorias”, frisou Capitão Samuel .