Sebrae oferece serviços gratuitos para bares e restaurantes

22/04/21 - 11:22:41

Ideia é ajuda-los a aumentar as vendas e recuperar o faturamento

O Sebrae vai disponibilizar a partir desta quinta-feira, 22, um auxílio para os empreendedores do setor de bares e restaurantes enfrentarem a crise econômica. A instituição vai oferecer serviços tecnológicos gratuitos com foco nas áreas de marketing digital e delivery para ajudá-los a aumentar as vendas e recuperar o faturamento.

Por meio de um programa conhecido como Sebraetec os empresários poderão ter acesso, sem custo, a três serviços: e-commerce (desenvolvimento de loja virtual com link para WhatsApp), marca e cards para mídias sociais (desenvolvimento ou adequação de uma marca com aplicação em cartão de visitas e cinco cards para redes sociais) e alimento seguro – cozinha para delivery (elaboração de manual de boas práticas de higiene e segurança dos alimentos com foco no delivery).

A iniciativa tem como público alvo microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte que faturem até R$ 4,8 milhões ao ano, tenham CNPJ e cujos CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) sejam de restaurantes e similares, lanchonetes, casas de chás, de sucos e similares e bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento.

Para solicitar o apoio o empreendedor deve preencher o formulário disponível no site www.sebraesergipe.com.br/sebraetec. É importante lembrar que cada empresa poderá realizar apenas um serviço. Eles serão oferecidos gratuitamente até a execução dos recursos destinados pelo Sebrae para essa campanha.

Preocupação

A decisão do Sebrae de apoiar esses empreendedores se dá pela preocupação com os números da pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional Sergipe (Abrasel/SE), sinalizando que na primeira quinzena de março 78% dos estabelecimentos estão para fechar ou estão fechados. Ainda segundo a entidade, até o final de abril cerca de 40% dos bares e restaurantes devem fechar as portas e demitir aproximadamente 30% dos trabalhadores do segmento.

“O setor de bares e restaurantes foi um dos mais afetados pela pandemia e com essa iniciativa estamos buscando oferecer um auxílio para que os empresários consigam enfrentar esse período tão difícil. Além dessa ação, também disponibilizamos orientações e capacitações para ajuda-los a gerenciar seus negócios e adequá-los a esse momento”, explica o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado.

O Sebraetec é um programa desenvolvido pelo Sistema Sebrae para facilitar o acesso dos pequenos negócios à inovação. Por meio dele os empresários podem melhorar seus processos, produtos e design, eliminar desperdícios e reduzir custos, implantar práticas sustentáveis e receber licenças para a operação, atualizar processos e atuar em comércio eletrônico e melhorar a produtividade e qualidade dos serviços.

As soluções são oferecidas regularmente com o subsídio financeiro de 70% por parte do Sebrae, cabendo ao empreendedor investir os outros 30%. Especificamente nessa ação para bares e restaurantes o Sebrae irá custear o valor integral do serviço.

Os serviços são realizados em parceria com entidades de ciência, tecnologia e inovação credenciadas pelo Sebrae. Com essa proposta busca-se fortalecer a capacidade competitiva dos pequenos negócios, estimulando a transferência de tecnologia entre instituições e empresas.

