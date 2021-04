SECRETÁRIO ASSINA CONTRATO PARA REALIZAÇÃO CONCURSO NA ÁREA DA SEGURANÇA









22/04/21 - 15:09:48

O secretário de Estado da Administração, George Trindade, assinou de forma digital, no início da tarde desta quinta-feira (22), o contrato com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para realização do concurso para a área de segurança pública. A empresa foi contratada por inexibilidade de licitação nº 001/2021.

Pelo contrato, o Governo do Estado estará viabilizando 60 vagas, sendo 10 para escrivão de polícia e 50 para agente de polícia judiciária, que são carreiras integrantes dos quadros da Polícia Civil do Estado de Sergipe.

Segundo George, o contrato contempla as necessidades do Governo do Estado. “Havendo demandas, a Secretaria de Administração busca resolver, com eficácia, no menor tempo possível. A intenção, sempre, é prestar um serviço de excelência para o governo”, afirma.

De acordo com a superintendente Geral de Recursos Humanos (SGRH), Zélia Mendonça, o concurso será realizado em seis fases, devendo a primeira, que é a prova objetiva, ocorrer ainda este ano em data ainda a ser definida por conta da pandemia da covid-19. Declara que o salário inicial das duas áreas é de R$ 4.500,00 e que o concurso é destinado apenas a pessoas com nível superior.

Enfatiza que novo concurso será realizado mediante a redução dos quadros funcionais da carreira, decorrente de pedidos de aposentadoria e de afastamento pelos mais variados tipos de licenças. Assim como superveniência de demandas específicas, no âmbito de departamentos como narcóticos, homicídios, crimes contra a ordem tributária, entre outros.

Participou da assinatura do contrato Edivânia dos Santos, da Gerência Geral de Recrutamento, Seleção e Acompanhamento de Servidor da Sead.

As etapas

A realização do concurso será feita em seis etapas: a primeira fase, que é eliminatória e classificatória, consiste de provas objetivas e discursivas, sobre conhecimentos gerais e específicos constantes no edital do concurso; a segunda fase, de caráter eliminatório, consiste em exames biofísicos, através de testes físicos específicos, estabelecidos no edital, objetivando apurar as condições de saúde do candidato para o exercício profissional e a existência de deficiência física que o incapacite para o exercício do cargo.

A terceira fase, de caráter eliminatório, consiste de exame psicotécnico; a quarta fase, também de caráter eliminatório, constitui-se em exames biomédicos e toxicológico; a quinta fase, de caráter eliminatório, equivale a sindicância da vida pregressa, através de investigação social destinada a verificar a idoneidade do candidato; e a sexta e última fase, de caráter classificatório, trata de avaliação de títulos.

Outros concursos

Em 2018, o Governo do Estado, através da Sead, realizou concursos na área da segurança pública. Foram realizados concursos para guarda prisional, polícia militar para soldado e oficial, bombeiros para soldado e oficial, e para delegado de polícia.

Ascom/Sead