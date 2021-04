Estado de Sergipe recebe 31 mil doses de vacinas contra a Covid-19 e avança no plano de imunização das pessoas









22/04/21 - 18:33:55

A chegada dos lotes contendo as vacinas contra a Covid-19 é um momento bastante aguardado pela população sergipana. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu, no final da tarde desta quinta, 22, mais um lote contendo 31.000 doses dos imunizantes: 25.000 da Astrazeneca e 6.000 vacinas da Coronavac.

As doses serão encaminhadas no sábado, 24, para as Regionais de Saúde do Estado para que os 75 municípios possam dar prosseguimento aos cronogramas de vacinação. Com essa nova remessa de vacinas, o Governo do Estado já recebeu ao todo 520.880 doses de imunizantes. O número de vacinados com a primeira dose é de 406.540 e com a segunda dose 89.540 pessoas.

A definição do público prioritário a ser vacinado com as doses recebidas do Ministério da Saúde, sairá de uma reunião técnica programada para a manhã desta sexta, 23. Todas as determinações tomadas nesta fase de imunização em Sergipe estão de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Imunização.

Dados da vacinação

De acordo com a atualização mais recente do Mapa da vacinação contra Covid-19 no Brasil, realizada na noite do último dia 21, que monitora os percentuais de vacinados nos 26 Estados e no Distrito Federal, Sergipe ocupa a décima primeira posição com 12,46% da população vacinada. No Brasil, até o presente momento, contabiliza-se que 27.523.231 pessoas receberam ao menos uma dose, ou seja, 13% da população brasileira. Esse número equivale a 54,2% das doses recebidas pelos estados.

Em relação à segunda dose, menos da metade do número de vacinados concluíram o ciclo vacinal. Os dados mostram que 10.947.310 pessoas tomaram a dose que aumenta a imunização contra o novo coronavírus. A Secretaria de Estado da Saúde orienta que a população apta a receber a segunda dose, procure as unidades de atendimento no prazo recomendado.