SMTT DESMENTE INFORMAÇÃO SOBRE INSTALAÇÃO DE RADAR PARA MULTAR EM ARACAJU









22/04/21 - 14:28:05

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) desmentiu nesta quinta-feira (22), uma informação falsa que andou circulando nas redes sociais sobre a instalação de um radar móvel na Av. Augusto Franco, em Aracaju

Em Nota, a SMTT explica que iniciou um estudo técnico com os seguintes objetivos:

– Calcular o número de veículos que trafegam pelas principais vias da cidade;

– Detalhar a quantidade de veículos por faixa;

– A velocidade média empregada pelos condutores.

Para realizar este levantamento com precisão, está sendo utilizado um equipamento com sistema de contagem e fluxo de veículos. Portanto, trata-se de uma atividade com finalidade técnica, e não de fiscalização. Não está sendo gerada nenhuma autuação durante este levantamento.

A SMTT reforça que qualquer mudança em seu sistema de equipamentos de fiscalização é informada previamente através de seus canais oficiais de comunicação.

Com informações da SMTT