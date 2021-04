Umbaúba: vereadores solicitam prorrogação de impostos ao poder Executivo









22/04/21 - 10:32:27

Foi realizada na última terça-feira (20), de forma remota, a 14° Sessão Ordinária do 1° semestre da Câmara de Vereadores de Umbaúba, sob a presidência do vereador Gutto Prado (MDB). Devido a pandemia, o parlamentar vem buscando conduzir os trabalhos legislativos respeitando e cumprindo todas as formas regimentais para a segurança dos servidores da Casa e também da população.

No primeiro expediente, foram apreciadas e votadas as indicações de n°. 65/2021, de autoria do vereador Jonh Guimarães (CIDADANIA), que solicita providenciar medidas cabíveis que determinem a entrega de correspondência pela empresa Correios ao Loteamento Vila Verde, visto que o mesmo integra área urbana do Município de Umbaúba, conforme Lei Municipal nº. 676 de 2015. Em sua justificativa, “Jonh de Coelho” diz que é essencial que os Correios entreguem de forma correta as correspondências nos devidos lugares.

O vereador Moisés Augustinho (CIDADANIA) apresentou a indicação n°. 66/2021, que solicita providenciar medidas cabíveis de socorro ao setor produtivo, comercial e de serviços, com a suspensão ou prorrogação dos impostos de natureza municipal para diminuir os efeitos causados pela crise econômica, decorrentes das medidas restritivas para combater o novo coronavírus. “O povo de Umbaúba vem enfrentando uma verdadeira guerra nessa pandemia. O setor produtivo é uma das áreas que mais vem enfrentando problemas, comprometendo o futuro de seus negócios. Diante dessa situação, peço a suspensão ou prorrogação dos impostos. Nós sabemos que é difícil, mas é necessário nós darmos uma resposta, visando a sobrevivência do comércio e de vários outros setores”, completou o vereador Moisés.

Todas as proposituras foram aprovadas por unanimidade dos presentes. As sessões ordinárias estão sendo realizadas de forma remota, devido ao aumento de casos de Covid-19 em todo o Estado. A próxima sessão será realizada na próxima terça-feira (27).

Texto e foto: ASCOM/CMU