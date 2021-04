Valmir de Nira participa de reunião com Belivaldo sobre a Covid-19









22/04/21 - 16:43:19

Com o objetivo de minimizar os impactos da Covid-19 na população mainardense, o prefeito do município, Valmir de Nira, e o secretário Municipal de Saúde, Gilberto Júnior, participaram de uma reunião virtual com prefeitos e o governador do Estado, Belivaldo Chagas, na manhã desta quinta-feira, 22.

Valmir tem acatado todas as recomendações sanitárias de combate à doença feitas por pesquisadores. Por isso, o gestor reafirma a sua confiança na ciência e nas orientações repassadas aos municípios.

Vacina

Em mais uma ação que mostra o compromisso com os estudos e com a ciência, Valmir esperou a etapa da vacinação em que sua faixa etária se encaixava e nesta manhã tomou a primeira dose contra a Covid-19.

Valmir reforçou o pedido para que a população participe da vacinação, além de pedir aos que tomaram à primeira dose que deem prosseguimento ao protocolo e tomem a segunda dose para garantir a eficácia determinada pelos pesquisadores.

“Segui as recomendações e aguardei o momento exato para receber a vacina. Com a faixa etária na qual me encaixo sendo vacinada, fiz questão de tomar a primeira dose e, agora, reforço o pedido para que todos tomem, não somente a primeira dose, mas também a segunda dose”, pediu o gestor.

Ascom/PMGM