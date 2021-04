VEREADOR JOSÉ LUIS, DE GENERAL MAYNARD, MORRE VITIMA DA COVID-19









22/04/21 - 14:00:29

O vereador José Luiz Cavalcante, 60 anos, do município de General Maynard, morreu nessa quarta-feira (21) vítima da Covid-19.

José Luiz foi infectado pela Covid-19, no dia nove deste mês. Ficou internado no Hospital Governador João Alves Filho, em Aracaju, aguardando por um leito de UTI.

Ele morreu um mês e 20 dias após o irmão dele, José Lealdo, de 61 anos, que também era político na cidade. Foi vice prefeito e vereador do município.

Outro irmão do vereador, Lúcio José, de 57 anos, está internado na UTI do Hospital Gabriel Soares, em Aracaju, infectado com a Covid-19.

O enterro aconteceu no cemitério da cidade com a presença dos familiares.