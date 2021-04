Zezinho Sobral diz que CPI é inoportuna e defende salvar vidas









22/04/21

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Zezinho Sobral (PODE), participou da sessão remota da Assembleia Legislativa, na manhã dessa terça-feira (20), para rebater os apelos dos parlamentares de oposição pela formação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os gastos do governo do Estado com os recursos federais destinados para a COVID-19.

Para Zezinho o pedido, no momento, é inoportuno. “Com tantos assuntos para discutirmos, como a sobrecarga do sistema de saúde, pela luta por vacinas, pela garantia dos auxílios, sobrecarga também dos profissionais da linha de frente e do sistema de educação, com tantos problemas de relações pessoais, acho inoportuna essa discussão política. O momento é de salvar vidas”.

O deputado entende que tratar de CPI da Pandemia agora é não pensar na população. “É inoportuno porque não se preocupa com a população, com os kit intubação. Temos diversos órgãos competentes e preparados para tratar dessas questões. Política a gente debate no próximo ano que será o momento adequado, no pós-pandemia”.

Assistência Social

Zezinho também registrou que esteve em Laranjeiras, na última sexta-feira (16), quando presenciou a distribuição nas escolas da rede pública estadual de kits para mais de 150 mil alunos da rede pública em todo Estado com alimentos. “Diante da pandemia, estamos diante de sérias consequências para a saúde e também para a economia, acompanhada de desemprego e fome. Muitas famílias estão passando por sérias dificuldades”.

“Estão sendo investidos R$ 12 milhões e os kits distribuídos são por alunos, ou seja, se uma casa tem três na escola, aquela família será mais contemplada com alimentos. Além do kit alimentação, tem ainda o kit escolar e eu confesso que fiquei muito feliz. Isso em um Estado com 2 milhões de habitantes e nós estamos contemplando 150 mil”, acrescentou.

Benefício de R$ 200

Por fim o deputado registrou que esteve na secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho. “Conversei com a secretária e aquela lei estadual que aprovamos, ampliando os benefícios para cinco mil trabalhadores autônomos que não têm carteira assinada e que não estão inseridos em outros programas de distribuição de renda. Até sexta-feira todos os cinco mil serão contemplados com um cartão com R$ 200”.

“É gente que está passando por dificuldade, que está vivendo sob um verdadeiro drama nessa pandemia. Fica a nossa expectativa para a vacinação dos sergipanos com comorbidades, além das forças de segurança. Nossa esperança é que entre Maio e Junho a gente já tenha a nossa população a partir de 60 anos já totalmente imunizada, diminuindo o número de óbitos e a pressão sob o sistema de saúde”, completou.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Joel Luiz