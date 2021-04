ADEMA DIZ QUE FISCALIZAÇÃO FECHOU MATADOURO CLANDESTINO EM MARUIM









23/04/21 - 10:29:52

Uma equipe de fiscalização da Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe (Adema) flagrou nesta quin (22) um matadouro clandestino localizado no município de Maruim.

O espaço funcionava sem as licenças ambientais, com lançamento de dejetos sólidos(ossos, cabeça, cascos)e líquido (sangue) no ambiente de maneira irregular. O matadouro fica localizado na cidade de Maruim, próximo a um rio.

Ainda de acordo com o órgão ambiental, os dejetos sólidos e líquidos do local eram lançados de maneira irregular próximo a um rio situado na cidade.

A Adema diz ainda que os animais sofriam maus-tratos por abate desprovido de método humanitário, sem prévia insensibilização.

De acordo com a Adema, o proprietário fica impedido de realizar abate de animais no local e vai responder, administrativamente, pela Lei 6514/08, por operar empreendimento sem licenciamento ambiental, e por maus tratos, por realizar abate com dor e sofrimento aos animais.

Foto Adema