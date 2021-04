ASFALTO CEDE E TRÂNSITO É INTERROMPIDO NA LINHA VERDE ENTRE SERGIPE E BAHIA









23/04/21 - 09:18:15

O trânsito entre os estados de Sergipe e da Bahia, pela Linha Verde (BA-099), foi bloqueado na manhã desta sexta-feira (23).

As fortes chuvas registradas nas últimas horas, o asfalto cedeu na altura do km 82 da pista, no município baiano de Entre Rios, bloqueando o tráfego de veículos nos dois sentidos.

A recomendação é que os motoristas evietem passar pelo local e que utilizem a BR-101 para transitar entre os estados de Sergipe e da Bahia.