Belivaldo: “ministro garante abastecimento de água e saneamento básico para Sergipe”









23/04/21 - 15:41:40

Na manhã desta sexta-feira (23) o governador Belivaldo Chagas recebeu o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e celebrou a chegada de mais investimentos federais no estado.

O governador fez questão de agradecer ao ministro pela assinatura de ordem de serviço do projeto executivo de R$ 5,9 milhões do Canal de Xingó, uma obra que vai trazer um benefício histórico no abastecimento de água para o povo sertanejo, tanto para o consumo humano quanto para a agricultura. “Rogério Marinho, nordestino que é, conhece de perto o problema das secas e o quanto a garantia de recursos hídricos é importante para o desenvolvimento da região”.

Belivaldo disse ainda que “pude receber a comitiva e anunciar também continuidade de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário dos municípios de Aracaju, Lagarto e Nossa Senhora do Socorro. Serão investidos mais R$ 23,4 milhões nestas obras através do empenho de recursos da Lei Orçamentária Anual (LOA)”.

Em Aracaju, serão R$ 15,5 milhões para parte da implantação do sistema de esgotamento sanitário da Zona Norte e Oeste; em Lagarto, R$ 7,5 milhões para complementar os investimentos de etapa da Adutora do Piauitinga; e em Socorro, R$ 247,4 mil para complementar os investimentos na segunda etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim.

Além do ministro, estiveram presentes no ato o presidente da Codevasf, Marcelo Moreira; a senadora Maria do Carmo; os deputados federais Fábio Reis, Fábio Mitidieri, Fábio Henrique, Bosco Costa, Laércio Oliveira, Gustinho Ribeiro e Valdevan Noventa; os prefeitos Edvaldo Nogueira (Aracaju), Padre Inaldo (N.Sra.do Socorro) e Hilda Ribeiro (Lagarto); o secretário estadual Ubirajara Barreto (Sedurbs) e o diretor-presidente da Deso, Carlos Melo.

Foto: Mário Sousa