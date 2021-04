COVID-19: PREFEITURA DE ARACAJU VACINOU 1.304 PESSOAS NESTA QUINTA-FEIRA









23/04/21 - 05:02:47

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), continuou nesta quinta-feira, 22, a aplicação da vacina contra a covid-19 para os grupos da segunda fase do Plano Municipal de Imunização Contra a Covid-19. Ao longo do dia foram vacinadas 1.304 pessoas, entre elas idosos a partir dos 60 anos; profissionais de saúde a partir de 40 anos; profissionais das forças armadas, de segurança e de pessoas com síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Até o momento, Aracaju já vacinou 108.137 pessoas, o que equivale a 16,26%da população. A imunização ocorreu nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital e nos pontos de apoio de vacinação, além do drive-thru, montado no Parque Augusto Franco (Sementeira), para quem se cadastrou no portal VacinAju e estava com o código já validado.

Imunizados no Drive-thru

Para a senhora Fátima Veiga, essa era uma vacina muito esperada. “Estava ansiosa e aguardando o meu dia, mas sempre repleta de muita felicidade. Foi uma espera longa, mais de muitas alegrias”, afirma.

“Trabalho como técnica de enfermagem e agora estou aliviada, porque queremos nos livrar dessa doença e a única saída que temos é tomar a vacina. Não é um cuidado individual, é um pensar no coletivo, para a população de uma forma geral. Sinto-me muito grata por isso”, enfatiza Cássia Jane Santos.

O senhor José Valdir Pereira espera que todos consigam se vacinar. “Confio na vacina e recomendo para que todos, sem exceção, sejam logo vacinados”, falou.

Imunizados nas UBSs e nos pontos fixos

Os idosos que optarem pela vacinação nas UBSs ou nos pontos fixos poderão se dirigir aos locais com o cartão de vacina, documento de identificação com foto e, se tiver, deve levar também o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na UBS Maria do Céu, a senhora Maria José dos Santos recebeu a vacina contra covid-19. “Chegar nesta idade e receber uma vacina que irá fazer bem neste momento que estou passando por uma dificuldade. É muito gratificante”, disse.

A senhora Ilza Santos Silva, de 60 anos, foi se vacinar no ponto fixo do Colégio CCPA, no bairro Grageru. “A sensação de ser vacinada é de tranquilidade. Vimos o sofrimento de muitas pessoas e hoje recebo esta vacina com a esperança de dias melhores, para toda população”, enalteceu.

