CRP19 se junta a outros Conselho em campanha para doação de cestas básicas









23/04/21 - 15:55:15

Em uma ação conjunta, na terça-feira, 20, o Conselheiro Fernando Antônio Nascimento da Silva, presidente da Comissão e Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia da 19a Região, esteve em reunião virtual com diversos Conselhos Regionais de Sergipe para discutir as iniciativas da campanha ‘Conselhos Solidários’.

O objetivo é desenvolver um trabalho para minimizar os impactos da pandemia da Covid19, por meio da doação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social.

“É uma somação de esforços para minimizar as consequências dessa pandemia que atingiu milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social ou assistidas por instituições de amparo”, ressalta o Conselheiro Fernando Antônio.

A sugestão do grupo foi disponibilizar uma conta bancária para que sejam realizadas transferências de valores ou pix para a compra de cestas básicas. Outra opção para quem quiser se somar à campanha, é comprar a cesta básica física e distribuir para pessoas que necessitam. O empresário Juliano Souto, do grupo Fasouto, colocou empresa a disposição e doará uma cesta básica a cada dez cestas doadas. A cesta básica contendo 11 itens – óleo de soja, açúcar, flocão de milho, café, feijão, leite em pó, biscoito cream cracker, sardinha, farinha de mandioca, arroz e macarrão – terá o custo unitário de R$ 44,90. A campanha terá duração de dois meses, sendo que, a cada 15 dias o valor arrecadado será convertido em cestas que serão entregues às instituições.

Participaram do encontro solidário o Conselho Regional de Administração (CRA-SE), Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), o Conselho Regional de Contabilidade (CRC), o Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito), Conselho Regional de Psicologia (CRP19), Conselho Regional de Enfermagem (COREN), Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), Conselho Regional de Odontologia (CRO) e o Conselho Regional de Educação Física (CREF).

Por Amália Roeder

Assessoria de Comunicação