“Dificuldade para aderir ao PIX reforça necessidade da educação financeira”, diz o consultor









23/04/21 - 15:50:55

Por Aline Bittencourt

O sistema que democratizou a forma de fazer transferências bancarias traz à tona um problema enfrentado em todo o país: a falta de educação financeira. Apesar de considerada uma operação de simples execução, aderir ao PIX não tem sido tão simples assim para muitos brasileiros.

Antes da chegada do PIX, a transferência convencional, entre contas do mesmo banco, e para transferir de um banco para outro,era feita pelo TED ou DOC, que além de gerar alto custo, possuíam limites de dia, horário e dificuldade de execução. Já o novo formato, por sua vez, chegou com o objetivo de agilizar e democratizar o jeito de fazer transferências bancárias de forma eletrônica.

Contudo, tem quem encontre dificuldades nesta execução. O consultor financeiro, Marcio Souza, reforça que apesar de parecer uma situação simples, o cenário indica urgência em levar educação financeira às pessoas. “Existe um alto número de pessoas que já passaram ou estão passando por algum tipo de dificuldade financeira, muitos ainda não compreendem o quanto é importante. Todos os dias levo esse entendimento aos meus alunos e pessoas que me seguem nas redes sociais. Para mim, Educação Financeira é a Chave da Prosperidade e é possível, sim, superar momentos complicados quando se consegue dominar seu dinheiro, criar hábitos financeiros saudáveis e conhecer as melhores formas de operacionalizar com seu dinheiro, como o uso do PIX, por exemplo”, conta Marcio.

Orientações

Ainda de acordo com o consultor financeiro, para quem é leigo quando se trata de tecnologias, principalmente ligadas as finanças e investimentos, ou para quem tem receio em aderir o formato, a orientação é buscar informações em fontes seguras.

“Por exemplo, nos canais de atendimento do seu banco (site ou telefone), ou com um profissional da área de finanças que poderá lhe dar detalhes de como fazer o cadastro. Inclusive, em minhas redes sociais, é possível encontrar mais informações”, pontua o consultor financeiro.

Educação financeira

Marcio completa sua retórica ao afirmar que “dinheiro é emocional, para lidar melhor com esta ferramenta, devemos entender nossos comportamentos”.

E foi depois de sua própria experiência pessoal e de conseguir mudar sua realidade financeira e ter ajudado dezenas de outras pessoas a também fazer isso, que Marcio Souza revela: “digo com tranquilidade que é possível mudar sua realidade. Não importa o quanto você pareça estar atolado. Contudo, é necessário ajuda de profissionais sérios que mostrem o caminho para a construção da Tranquilidade Financeira”, finaliza o consultor financeiro, Marcio Souza.