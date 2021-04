ESCOLAS JÁ PODEM REALIZAR A RETIFICAÇÃO DOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2020









23/04/21 - 14:57:36

O período para que as escolas possam fazer a retificação e confirmação das informações referentes à segunda etapa do Censo Escolar 2020 teve início na quinta-feira, 22, e vai até o dia 7 de maio. Até lá, as unidades de ensino devem conferir e, se necessário, alterar os dados no Sistema Educacenso. Também é possível inserir informações não declaradas durante a coleta. Os resultados da segunda etapa serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em junho.

Essa etapa do Censo Escolar apura informações sobre a chamada Situação do Aluno, que coleta dados sobre o movimento (se o aluno foi transferido, deixou de frequentar ou faleceu durante o ano letivo de 2020) e o rendimento (se foi aprovado ou reprovado). De acordo com a coordenadora estadual do Censo Escolar, Jucileide Aragão, as escolas que não finalizarem o ano letivo até 7 de maio podem e devem inserir os dados apenas da movimentação.

“Após esse período de levantamento, o Inep publicará as taxas de rendimento, que são fundamentais para a verificação e o acompanhamento dos dados das escolas e dos municípios. Além disso, essas taxas são variáveis incorporadas ao cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador de qualidade educacional produzido e divulgado a cada dois anos pelo Instituto”, disse.

Ação fraudulenta

A coordenadora estadual Jucileide Aragão ainda chama a atenção para que as escolas não caiam em golpes que têm sido comuns. “Existem, em vários estados, pessoas se passando por profissionais do Inep que estão ligando para as escolas e solicitando dados dos professores e alunos. São ações fraudulentas. O Inep não liga para ninguém, quem entra em contato com as escolas são as coordenações estaduais, municipais e os técnicos. É importante que não passem dados por telefone para ninguém, pois nem a gente, nem o Inep solicita. É preciso que todos fiquem atentos para não caírem em golpe”, declarou.

Censo Escolar

Principal pesquisa estatística da educação básica, o censo é coordenado pelo Inep e realizado, em regime de colaboração, entre as secretarias estaduais e municipais de Educação, com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. O levantamento abrange as diferentes etapas e modalidades da educação básica: ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos (EJA) e educação profissional. A pesquisa coleta dados com base nos documentos administrativos das escolas e redes de ensino, por meio do Sistema Educacenso.

Assessoria de Comunicação da SEDUC