Especialistas apontam quais as vantagens de fazer monitoria acadêmica









23/04/21 - 07:19:23

Especialistas apontam a monitoria como umas das mais ricas experiências na formação e um dos principais estímulos para o estudante de nível superior conhecer as atividades no âmbito acadêmico. Junto com o aprendizado, a vivência solidifica o currículo acadêmico e profissional.

Com a expectativa de experimentar um pouco da vivência em sala de aula no ensino superior, Janete André, estudante do 8º período do curso de Pedagogia EaD da Universidade Tiradentes, se candidatou em um processo seletivo para monitoria.

“Essa é a primeira vez que vou monitorar uma turma de Pedagogia. Confesso que fiz a inscrição motivada principalmente pelos colegas de turma e professores, na verdade não iria concorrer, mas o incentivo, apoio e carinho que recebi da parte deles foi fundamental, confesso que eles acreditaram mais em mim do que eu mesma”.

De acordo com a professora doutora Danielle Thaís Leite, coordenadora da Área de Humanas e Sociais Aplicadas da Universidade Tiradentes, a monitoria acadêmica envolve atividades de ensino desenvolvidas pelo discente-monitor visando aproximá-lo da prática da docência.

“A atividade ocorre com a orientação de um Professor Tutor Presencial ou Professor Tutor Virtual que acompanha as atividades do aluno monitor”, explica.

Acadêmica Bruna Maria também está entre os 11 discentes aprovados no Processo Seletivo 2021.1-Unit para monitoria em turmas do curso de Pedagogia EaD dos polos de Paulo Afonso (BA), Propriá, Socorro, Umbaúba e Aracaju. Os novos monitores vão atuar na modalidade semipresencial junto aos estudantes do 1º ao 6º período.

“A dica que daria é para não perder a oportunidade, é única, a vida acadêmica passa muito rápido, devemos aproveitar as oportunidades oferecidas, toda forma de conhecimento é válida, traz frutos que vamos colher quando estivermos atuando na área. Toda prática que tenho na educação foi a universidade que me proporcionou”, ressalta.

Para o estudante-monitor, além dessa interatividade e cooperação há ainda o recebimento de uma bolsa-auxílio mensal.

“Financeiramente foi interessante, me tornei bolsista, porém o mais relevante nesse momento será o profissional, já que se tornará um diferencial em nosso currículo, e uma vivência acarretada de significados para aqueles que pretendem avançar nesse campo de atuação”, pontua Janete.

Para monitoria remunerada é concedida bolsa que varia de 50% a 75% do valor da mensalidade, por 10 ou 15 horas semanais de atividades, respectivamente, além de certificação. Já a Monitoria Voluntária, ao monitor voluntário com carga horária de oito semanais será concedida certificação pela participação no programa.

Para o primeiro semestre de 2021 foram ofertadas vagas para monitoria a todos os estudantes dos cursos de graduação na modalidade EAD, regularmente matriculados do segundo ao último período, exceto estudantes de cursos 100% online e os alunos matriculados na modalidade de recuperação de disciplina, nos cursos de Administração (Alagoinhas, Aracaju (centro), Arapiraca, Estância, Garanhuns, Itabaiana, Maceió, Mossoró, Nossa Senhora do Socorro, Paulo Afonso, Petrolina, Propriá, Tobias Barreto, Vitória da Conquista); Biomedicina (Propriá); Ciências Contábeis (Alagoinhas, Aracaju (centro), Arapiraca, Caruaru, Estância, Feira de Santana, Garanhuns, Itabaiana, Lagarto, Maceió, Mossoró, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Paulo Afonso, Petrolina, Poço Verde, Propriá, Tobias Barreto, Umbaúba, Vitória da Conquista, Recife (Boa Vista); Educaçao Física ( Estância, Itabaiana, Propriá, Caruaru e Petrolina); Estética (Maceió, Paulo Afonso, Socorro, Caruaru, Propriá, Feira de Santana e Poço Verde); Gestão de Recursos Humanos (Alagoinhas, Aracaju (centro), Arapiraca, Caruaru, Estância, Feira de Santana, Garanhuns, Itabaiana, Lagarto, Maceió (Benedito Bentes), Maceió (campus Amélia Uchoa), Mossoró, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Paulo Afonso, Petrolina, Poço Verde, Propriá, Tobias Barreto, Umbaúba, Vitória da Conquista; Pedagogia (Alagoinhas, Aracaju (Centro), Arapiraca, Caruaru, Garanhuns, Maceió (Benedito Bentes), Mossoró, Paulo Afonso, Petrolina, Itabaiana, Feira de Santana, Estância, Lagarto, Feira de Santana, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro, Poço Verde, Propriá, Tobias Barreto, Vitória da Conquista, Umbaúba) e Serviço Social (Aracaju, Propriá, Petrolina e Caruaru).

Assessoria de Imprensa