Fundat anuncia vaga de emprego para cuidador de idoso









23/04/21 - 16:47:04

A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) anuncia, nesta sexta, 23, a oferta de vaga para de emprego para a função de cuidador de idoso. Para participar do processo de seleção, é necessário ter ensino médio completo e experiência na área.

Os interessados também devem comparecer à sede da Fundat, portando RG e o currículo, ou se candidatar ligando para o telefone (79) 9 9132 1200. A sede da Fundação fica localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, em conformidade com decreto municipal que estabelece medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Para oturas informações, basta contatar a Fundar pelo (79) 3179 1331.

Ascom Fundat