GOVERNO AMPLIA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA IDOSOS DE 61 E 62 ANOS









23/04/21 - 16:45:33

Último lote com 31.200 doses dos imunizantes (25.000 da Astrazeneca e 6.200 vacinas da Coronavac) terá como prioridade idosos com 61 e 62 anos e quilombolas, trabalhadores da saúde e das forças de segurança

O Governo de Sergipe, através da Secretaria da Saúde, decidiu na manhã de hoje, 23, após reunião técnica com a equipe de imunização do Estado, o público prioritário a ser contemplado com as doses recebidas do Ministério da Saúde. O último lote com 31.200 doses dos imunizantes (25.000 da Astrazeneca e 6.200 vacinas da Coronavac) terá como prioridade idosos com 61 e 62 anos e quilombolas, trabalhadores da saúde e das forças de segurança.

Os idosos da faixa etária contemplada receberão a primeira dose, enquanto a aplicação para os demais públicos prioritários será da segunda dose, ou seja, aqueles que estão concluindo o ciclo que garante maior imunidade contra o coronavírus. As diretrizes adotadas pelo Estado para o enfrentamento da Covid-19 em Sergipe estão de acordo com as determinações do Plano Nacional de Imunização.

Os municípios sergipanos até a presente data receberam o total de 490.687 doses de vacinas, foram aplicadas 292.777 como primeira dose e 128.604 pessoas terminaram o ciclo vacinal tomando a segunda dose.

Fonte e foto assessoria