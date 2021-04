GOVERNO DIALOGA COM WEST COAST SOBRE ANDAMENTO DAS ATIVIDADES









23/04/21 - 16:28:32

Grupo possui duas fábricas em Sergipe, uma em Salgado e outra em Nossa Senhora Aparecida

Na manhã desta sexta-feira (23), o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho, e o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), José Matos, receberam o gerente industrial da fábrica de calçados West Coast, Civaldo Fraga, para tratar sobre as atividades das indústrias do grupo, instaladas em Salgado e em Nossa Senhora Aparecida. A matriz do grupo está instalada em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

Durante o encontro, o gerente industrial informou aos gestores que a fábrica sofreu uma queda na produção devido à pandemia da Covid-19, mas sem paralisar as atividades. Atualmente, 301 colaboradores trabalham na unidade de Salgado e 243 na unidade de Nossa Senhora Aparecida, em regime de escala e apenas durante um turno.

As indústrias West Coast em Sergipe estão em recuperação judicial desde 2019 e, com a chegada da pandemia, a produção diminuiu consideravelmente. O fluxo de calçados produzido era de 6.000 pares por dia, passando a ser de 1.500 por dia devido a pandemia. Porém, mesmo com esses dados, Civaldo ressaltou que a direção da fábrica está bastante esperançosa de que em breve voltará à normalidade, inclusive com retomada da produção usual.

Os gestores da Sedetec e da Codise receberam com otimismo as informações, já deixando pré-agendada uma visita às fábricas, que deverá ocorrer no dia 07 de maio. “Sabemos das dificuldades pelas quais algumas indústrias têm passado. Por isso, procuramos, ao longo de todo esse período de pandemia, acompanhar de perto o andamento dos trabalhos e dar toda a assistência que as empresas precisam”, explicou José Augusto Carvalho.

“A West Coast é uma indústria importante, que gera centenas de empregos no interior do Estado, e que conta com incentivos do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI). Queremos que estes empregos se mantenham e, por isso, temos acompanhado de perto toda a situação da empresa”, informou José Matos, que, durante a reunião, esteve acompanhado do diretor financeiro da Codise, Gildo Xavier.

Fonte e foto assessoria