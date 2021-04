Governo decreta situação de emergência em Monte Alegre e outros dez municípios









23/04/21 - 10:00:12

Foi publicada no Diário Oficial do estado desta sexta-feira (23) a situação de emergência no município de Monte Alegre de Sergipe, por conta da seca na zona rural.

Ao todo, 11 cidades sergipanas estão em emergência pela seca ou estiagem, de acordo com a Defesa Civil.

De acordo com a Defesa Civil Estadual (DEPEC), cerca de 3.367 pessoas são afetadas pela seca no município e 3.433 pessoas estão sendo assistidas através da operação carro-pipa, que conta com sete caminhões em Monte Alegre.

Os outros municípios são: Poço Verde, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora Aparecida, Gararu, São Miguel do Aleixo, Porto da Folha, Frei Paulo, Pinhão, Ribeirópolis e Feira Nova.