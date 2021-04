GOVERNO DO ESTADO INSTITUI 2021 COMO “ANO DA PERÍCIA CRIMINAL” EM SERGIPE









Em alusão aos 30 anos da Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp), o Governo do Estado instituiu ano de 2021 como o “Ano da Perícia Criminal”. O objetivo é homenagear a instituição e os profissionais lotados na Cogerp. A Lei nº 8.837, de 20 de abril de 2021, foi sancionada pelo governador Belivaldo Chagas e publicada no Diário Oficial do Estado dessa quinta-feira, 22.

O trabalho da perícia criminal do estado é um dos pilares para a redução dos homicídios em Sergipe, tendo reflexos na retirada da capital da lista das cidades mais violentas do mundo, elaborada pela ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz – em português, Segurança, Justiça e Paz. A Cogerp é formada por quatro institutos – de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF), de Criminalística (IC), de Identificação Dr. Carlos Menezes (IICM) e Médico Legal (IML).

A atuação dos servidores da Cogerp é responsável tanto pela identificação de evidências de crimes nos locais onde ocorreram investidas criminosas, como pela realização de exames periciais em objetos, substâncias, equipamentos, corpos e pessoas vivas. O secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, detalhou que o trabalho dos servidores da coordenadoria é fundamental para a segurança pública de Sergipe.

“Sem dúvida nenhuma, a perícia sergipana é um dos pilares do enfrentamento à criminalidade em todo o estado. A Cogerp é parte da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Com o trabalho dos servidores da coordenadoria, temos a identificação das pessoas, que é direito do cidadão, e também temos a comprovação da materialidade de um crime, subsidiando o trabalho das polícias Civil e Militar”, destacou.

João Eloy de Menezes também ressaltou que os servidores da Cogerp estão capacitados para atender às demandas da sociedade sergipana. “A perícia de Sergipe é diferenciada. A Cogerp é composta por profissionais extremamente qualificados e com capacidade técnica em em suas áreas de formação, inclusive com formação em mestrado e doutorado. Tudo isso tem contribuído para a redução dos crimes violentos em Sergipe”, finalizou.

Fonte e foto SSP