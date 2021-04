GOVERNO E UFS REALIZAM TESTAGEM DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA









23/04/21 - 11:08:43

A caravana de testagem que está percorrendo o interior sergipano chegou hoje ao município de Feira Nova, situado no médio sertão sergipano. Os populares que compareceram ao posto de coleta montado na praça de eventos em frente à prefeitura, fizeram testes rápidos (sorologia) e RT-PCR, através de swabs (cotonetes).

No total 300 testes foram disponibilizados para o público em geral, sendo 150 de cada tipo. O atendimento aconteceu durante o turno da manhã, das 08h e 11h. “A procura pela testagem começou logo cedo e contemplou pessoas sintomáticas e sem sintomas. Já nos primeiros testes sorológicos tivemos algumas pessoas positivadas com a Covid”, afirmou Isadora Melo Santos, Secretária de Saúde do município.

A gestora afirmou que a iniciativa do Governo em parceria com a Universidade Federal de Sergipe foi muito importante, pois, o número de casos confirmados para a Covid-19 tem crescido significativamente em Feira Nova. ” Fazemos muitas ações de conscientização, através das redes sociais e campanhas educativas através de outros meios. A maior parcela da população local tem se conscientizado e aderido às medidas de prevenção, mas ainda encontramos pessoas resistentes”, destaca.

Sobre os testes aplicados

A proposta do Governo de Sergipe e da UFS é traçar um panorama sobre a circulação do coronavírus em todo território de Sergipe. O monitoramento dos casos é fundamental para traçar medidas de enfrentamento que possam proteger os Sergipanos. Por isso, é fundamental aderir à testagem quando a caravana estiver no município. As próximas cidades contempladas com a testagem são: Tomar do Geru (24/04), Pedra Mole (26/04); Monte Alegre (29/04) e Malhada dos Bois (30/04).

Foto: Ascom Feira Nova

Ascom/SES