Governo faz Entendimentos sobre política pública de saúde mental e combate às Drogas

23/04/21 - 05:25:16

O Presidência da Assemblèia, deputado estadual Luciano Bispo, o ex- deputado Venâncio Fonseca e Secretário de Governo, José Carlos Felisola, visitaram nesta quinta-feira (22) o gabinete de Capitão Samuel Barreto e firmam entendimento no fortalecimento na Política estadual de Saúde Mental e combate às Drogas.

O ‘Batalhão da Restauração’, entidade criada e idealizada pelo deputado capitão Samuel, realiza um trabalho gratuito direcionado para o acolhimento de dependentes químicos. São pessoas que entram no mundo das drogas, desejam sair e não sabem onde buscar ajuda.

A sustentação da libertação é baseada na fé em Deus e no trabalho de uma equipe técnica multidisciplinar composta por Psicólogos, Assistentes Sociais, Clínicos, Psiquiatras, Terapeutas Ocupacionais e um trabalho de aconselhamento Técnico dos residentes e das suas famílias. No Batalhão todas as necessidades dos residentes são atendidas, onde eles contam com as melhores técnicas que cada caso requer.

O tratamento tem duração de seis meses a um ano, que varia com o Plano de tratamento de cada residente.